Les végétariens ont-ils raison sur toute la ligne ?

Il y a huit ans, Johan Albrecht, professeur à la faculté d'Économie de l'Université de Gand, a consulté son médecin pour un check-up préventif doublé d'une analyse de sang. À l'aube de sa 40e année, cela lui semblait judicieux. Il affichait un poids correct, mangeait sainement, n'avait jamais fumé et faisait régulièrement du sport... Il s'attendait donc à ce que tout soit en ordre. À son grand étonnement, il a appris que son taux de cholestérol était beaucoup trop élevé et qu'il risquait, à terme, de développer des problèmes cardiaques. Le médecin lui a alors recommandé un médicament anti-cholestérol. L'alimentation avait, selon ce dernier, peu voire pas du tout d'influence sur le taux de cholestérol. Comme il n'avait pas envie de prendre un médicament anti-cholestérol toute sa vie, Johan Albrecht a cherché des alternatives. Aujourd'hui, son taux de cholestérol est parfaitement normal, sans avoir pris le moindre médicament. En revanche, il a complètement modifié son mode alimentaire : plus aucun produit d'origine animale, mais beaucoup de fruits, de légumineuses, de noix et de céréales complètes. De cette expérience, il a retiré quatre messages principaux.

...