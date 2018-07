Les vacances en couple: ça passe ou ça casse

Vous voilà donc dans votre gîte ou votre chambre d'hôtel avec (ou sans) vue sur la mer ou sur la montagne, à vous demander si ce sont vraiment là les vacances dont vous avez tant rêvé (et qui vous ont coûté si cher). Sur les photos et dans votre tête, tout semblait parfait : vous évader quelques semaines à deux, loin du boulot et de la grisaille du quotidien, prendre le temps de vous retrouver dans un cadre idyllique... Mais une fois sur place, vous tombez de haut. La piscine est glacée et sale, la chambre minuscule, le soleil masqué par une épaisse couche de nuages. En fait d'escapade romantique, il y a surtout de l'orage dans l'air entre vous et votre chéri(e) à mesure que les petites contrariétés s'accumulent. " Les médias sociaux créent parfois l'impression que les vacances sont forcément une période merveilleuse, le point culminant de l'année ", commente Rika Ponnet, spécialiste des relations de couple. " Pourtant, vous n'imaginez pas le nombre de couples qui ont une dispute retentissante un jour ou deux après leur arrivée, le plus souvent autour de frustrations et d'irritations antérieures qui doivent être évacuées avant que les vacances ne puissent vraiment commencer. "

