Les travailleurs belges fument plus que la moyenne de la population

Le tabagisme chez les travailleurs est en baisse sur les dix dernières années, de 39% en 2008 à 34% en 2017. La diminution la plus marquée concerne les 45-54 ans et les moins de 35 ans (-5%).

Le taux de travailleurs fumeurs diminue avec l'âge, puisqu'il varie de 39% pour les moins de 35 ans à 27% chez les 55+. Les hommes (38%) représentent une part plus importante que les femmes (26%).

Les secteurs du bâtiment et de l'horeca (42%) comptent le plus de fumeurs, tandis que les soins de santé et la chimie affichent le taux le plus bas (26%). La chimie (-10%) et l'horeca (-6%) sont ceux qui ont enregistré la plus forte baisse en dix ans. A contrario, le secteur des services a connu une augmentation de 3% entre 2015 et 2017.