Les seniors en vélo électrique sont-ils vraiment dangereux ?

Le vélo électrique va vite. Tant littéralement qu'au niveau des ventes. Mais la sécurité ne suit pas et, à cet égard, on épingle facilement les "personnes âgées qui ne maîtrisent pas leur monstre électrique". La réalité est plus nuancée. En tous les cas pour les accidents où seul le cycliste est impliqué.