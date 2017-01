Les salades en sachet, un terrain propice à la prolifération de salmonelle

Outre leur prix multiplié par trois par rapport à une simple salade coupée, ce genre de conditionnement serait de nature à offrir un milieu de culture idéal pour les bactéries, et notamment la salmonelle, selon une étude américaine publiée en novembre dans Applied and Environmental Microbiology et relayée par le site Sciences et Avenir.

"Les résultats sont surprenants, commente Laurent Aussel, du Laboratoire de chimie bactérienne de l'université Aix-Marseille intérrogé par le site scientifique. Même si la salade est conservée au froid, à 4°C, la salmonelle introduite continue de se multiplier. En cinq jours, la durée moyenne de conservation, la charge bactérienne peut ainsi être multipliée par 10 000 ! ".

La source du problème est le "jus" produit par les feuilles coupées, qui offrent à la salmonelle un substrat nutritif idéal.

Sciences et Avenir a contacté l'Adepale, l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés, à ce sujet préoccupant. Pour Karima Kaci, en charge des produits végétaux, et Évelyne Fenart, responsable technique rassurent: "l'article ne se prononce pas sur la présence ou non de bactéries indésirables dans les sachets de salade. Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui ont introduit la salmonelle dans le jus produit par les feuilles et ont attendu pour voir le résultat. Ce qui ne reflète pas la réalité".

Un avis en partie partagé par Adam Schikora, de l'institut Julius-Kühn (Quedlinburg, Allemagne): "Le jus des salades est très riche en nutriments. Ce n'est donc pas étonnant que la salmonelle s'y multiplie."

Le site scientifique se pose alors la question : "Si la bactérie n'a pas contaminé les feuilles au moment de la cueillette, il n'y aurait donc aucune raison de s'inquiéter ?""L'Europe possède la législation la plus stricte au monde et un guide de bonnes pratiques qui empêche toute contamination", assure Karima Kaci.

Un conseil quand même: à titre de précaution, mieux vaut laver la salade conditionnée en sachet, même si l'emballage avance que ce n'est pas nécessaire. Ou leur préférer les salades classiques, non empaquetées et moins chères.