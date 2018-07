Les pharmacies en ligne supplanteront-elles les pharmacies traditionnelles?

Amazon a annoncé le rachat de la pharmacie en ligne PillPack. Cette nouvelle acquisition permettra de vendre des médicaments dans 49 états des USA. En Belgique, les pharmacies en ligne sont également présentes. Newpharma et plus récemment PharmaXpert, lancé par le propriétaire de Kruidvat, AS Watson, en sont des exemples. Est-on en train de se diriger vers un réseau de pharmacie 100% en ligne?