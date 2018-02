Les généralistes recevront un rapport sur leur comportement de prescription

Dans le document, les médecins recevront "un score individuel" sur base de 45 indicateurs différents, dans cinq domaines. Ils pourront comparer leur propre comportement de prescription à celui de leurs collègues. Les traitements et les médicaments à propos desquels les généralistes recevront des commentaires concernent les antibiotiques, la biologie clinique, la polymédication chez les personnes âgées, l'imagerie médicale et les médicaments psychotropes comme les antidépresseurs. "Des domaines dans lesquels on prescrit trop", selon le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block. Elle espère que les médecins qui prescrivent plus d'antidépresseurs que leurs collègues avec un nombre comparable de patients se tournent davantage vers d'autres moyens thérapeutiques.

La fédération des médecins généralistes n'est pas convaincue par l'approche: "Si le gouvernement est vraiment préoccupé par une meilleure qualité, il doit faire plus que simplement distribuer des données dans l'espoir que cela conduira à des économies. Plus de qualité signifie aussi investir plus, mais c'est de moins en moins souvent le cas...".