"Les fantasmes, c'est comme les rêves: parfois ils ne viennent pas jusqu'à la conscience"

On admet depuis toujours que l'imaginaire masculin se nourrit d'images érotiques. Mais celui des femmes ? Étrangement, il devrait se satisfaire de câlins et de soupirs langoureux. Hé non ! " Surtout, dites bien aux femmes qu'il est normal d'avoir des fantasmes ! " Florence Loos et Carolle Graf organisent régulièrement des week-ends de parole entre femmes, autour de la sexualité. " La plupart viennent là à la fois pour se rassurer sur le vécu des autres femmes et pour se rassurer sur le fait d'être 'normales' ou pas. Nous sommes tellement formatés par les multiples diktats qui entourent la sexualité... " Et les fantasmes figurent bel et bien au menu des confidences.

...