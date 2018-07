Les concentrations d'ozone augmentent fortement

Dans le nord-ouest, il existe même un risque de dépassement du seuil d'alerte de 240 microgrammes par mètre cube.

Les concentrations maximales horaires seront comprises entre 175 et 250 microgrammes par mètre cube, selon les prévisions.

Le Hainaut occidental, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et l'ouest de la province d'Anvers et du Brabant flamand seront touchés par les concentrations les plus élevées.

Mercredi, 44% de la population a été exposée à des concentrations supérieures au seuil d'information. Les plus fortes ont été relevées à Mons (217 µg/m3), Eupen (202) et Engis (201) pour la Wallonie, et à Berchem-Sainte-Agathe (179) pour Bruxelles.

La situation sera meilleure vendredi, avec des concentrations maximales horaires comprises entre 170 et 200 microgrammes par mètre cube et aucune prévision de dépassement du niveau d'alerte.

Dès qu'un niveau de 150 microgrammes par mètre cube est atteint sur une durée de huit heures, une personnes qui effectue un exercice physique à l'extérieur voit ses fonctions respiratoires réduites de 5%. A 250 microgrammes, la diminution peut aller jusqu'à 15%.

Il est donc recommandé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées...) d'éviter les efforts physiques à l'extérieur entre midi et 22h00 et de rester à l'intérieur, où les concentrations sont en moyenne réduites de moitié.