Les compléments multivitaminés: "rien de plus qu'une urine très chère"

Sept Australiens sur dix avalent régulièrement une ou différentes formes de suppléments vitaminés. Dans les pharmacies, les vitamines de toutes sortes prennent de plus en plus de place dans les rayons. Pourtant, ces compléments sont de plus en plus remis en question. Selon Michael Gannon, président de l'Association médicale australienne, dans le Guardian, la consommation de vitamines dans son pays est allée un pas trop loin. De plus en plus d'études démontrent que les cocktails multivitaminés n'ont que peu, voire aucun effet sur les personnes dont l'alimentation est saine et variée avec la dose recommandée de fruits et légumes quotidienne.

"On a pas besoin de plus qu'une alimentation équilibrée ", déclare de son côté Ken Harvey du département d'épidémiologie et de médecine préventive de la Monash University sur ABC. "Tout le reste est éliminé dans les urines. " Dans le cas où une alimentation saine et variée viendrait à manquer, ces compléments vitaminés et minéraux sont alors utiles, pour pallier les portions de fruits et légumes recommandées par jour qui n'ont pas été consommées. Ils sont 52% en Australie à ne pas suivre les règles en la matière pour les fruits et 92% pour la ration de légume conseillée par jour.

Les compléments contre le stress ont aussi le vent en poupe sur le continent australien et ailleurs dans le monde. Un pharmacien australien sur trois recommande ces "médicaments alternatifs" pour lutter contre le stress. La moitié représente un mixte de vitamines B, de minéraux et d'épices. Les médecins craignent que ces compléments en vitamines ne prennent trop de légitimité dans les pharmacies à côté des autres "vrais" médicaments alors que leurs effets ne sont pas démontrés.