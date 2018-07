Les bons réflexes à adopter pour supporter la chaleur

Boire ce qu'il faut et en bonne quantité

Il est préconisé de boire en bonne quantité et pas trop glacé, ceci pouvant causer des maux de ventre. Et bien qu'on invite à boire sans limites, il ne faut toutefois pas abuser de l'eau. Notamment les personnes âgées qui ne doivent pas dépasser 1,5 l, car avec l'âge le corps produit moins de sueur. On a donc moins besoin de boire. Il faut donc que les personnes âgées boivent suffisamment, certes, mais les faire trop boire peut causer des vomissements, des oedèmes.

