Les bons parents sont imparfaits

Journaliste et romancière, auteure de plusieurs best-sellers, Cécile David-Weill reconnaît que rien ne la prédisposait à écrire ce livre. " Ma seule légitimité, c'est d'être moi-même mère et grand-mère, et surtout de m'être rendu compte à un moment donné - un peu tard, malheureusement : mes enfants étaient déjà ados et pré-ados - qu'à force de vouloir être une mère idéale, je ne parvenais qu'à leur pourrir la vie. " Pourtant, elle avait commencé tôt - elle a eu son premier enfant à 22 ans - et avec beaucoup d'assurance. " Parce que j'étais jeune, motivée, pleine d'allant et d'ambition maternelle, je croyais naïvement que j'allais trouver d'instinct toutes les réponses et les bonnes attitudes à adopter. D'autant que j'étais persuadée d'avoir une martingale : pour réussir l'éducation de mes enfants, il me suffirait de ne pas faire comme mes parents ! "

