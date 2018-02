Les antidépresseurs sont efficaces, selon une étude

Les antidépresseurs fonctionnent, assure une étude d'ampleur relayée par plusieurs médias britanniques, dont The Guardian. L'étude, publiée dans la revue The Lancet, a duré six ans et a pris en compte toutes les données publiées et non publiées que les scientifiques ont pu trouver. Les expériences ont été menées sur deux volets : la comparaison médicaments-placebo et la comparaison entre deux médicaments différents.

...