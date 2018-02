Le viol d'enfants par des femmes est sous-estimé

Les opinions toutes faites sur le genre et la sexualité jouent un rôle important dans la persistance des mythes et de stéréotypes entourant le viol. Ils sont également déterminants dans la façon dont nous percevons la victime et le coupable: lorsque vous entendez le mot "victime de viol", vous pensez à une fille ou à une femme. Si quelqu'un dit "délinquant sexuel", alors vous imaginez que c'est un homme. Ces stéréotypes ne sont pas usurpés: les femmes sont plus souvent victimes de violences sexuelles que les hommes et les filles sont plus souvent maltraitées que les garçons. Le problème avec ce stéréotype n'est donc pas qu'il est faussé. Le problème c'est qu'il ne montre qu'une partie de la réalité et manque de nuance. On oublie du même coup un peu vite la possibilité qu'il existe des femmes abusives et des hommes victimes. Les premières passent donc souvent en dessous des radars et on ne connaît que peu ou mal leurs comportements. Et les seconds ont beaucoup de mal à se faire entendre.

...