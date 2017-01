Le tabagisme absorbe 6% des dépenses de santé mondiales

Les chercheurs ont collecté des données dans 152 pays, représentant 97% de l'ensemble des fumeurs de la planète. Ils ont évalué le coût du tabagisme en incluant les dépenses directes (hospitalisations et traitements) et les dépenses indirectes (calculées sur la base de la productivité perdue en raison des maladies et des décès prématurés).

En 2012, le tabagisme a été à l'origine d'un peu plus de 2 millions de décès chez des adultes âgés de 30 à 69 ans dans le monde, soit environ 12% de l'ensemble des décès survenus dans cette tranche d'âge, selon cette étude. Les pourcentages les plus élevés ont, selon les chercheurs, été observés en Europe (26%) et en Amérique (15%).

Au cours de la même année, les dépenses directes de santé liées au tabagisme se sont élevées au total à 422 milliards dans le monde, soit 5,7% de l'ensemble des dépenses de santé, un pourcentage qui atteint 6,5% dans les pays à forts revenus.

Le quart du coût économique total du tabagisme (1.436 milliards de dollars) est assumé par quatre pays: Chine, Inde, Brésil et Russie. Rapporté au PIB des différents pays, le tabagisme s'est avéré particulièrement coûteux en Europe de l'est (3,6% du PIB) ainsi qu'aux Etats-Unis et au Canada (3%). Le reste de l'Europe se situe à 2% contre 1,8% à l'échelle mondiale.

Les chercheurs soulignent qu'ils n'ont pas inclus dans leurs calculs les dommages liés au tabagisme passif, responsable d'environ 6 millions de morts par an selon l'étude, ou ceux liés au tabac non fumé (tabac à priser, à chiquer, etc.). En outre, leurs calculs portent uniquement sur la population active.