Le sexe se bonifie avec les années

Une nouvelle étude anglaise réalisée par Public Health England, l'équivalent britannique du SPF Santé Publique, vient de révéler que la moitié des jeunes femmes britanniques n'apprécient pas, ou que peu, leur vie sexuelle, au contraire des femmes entre 55 et 64 ans. "Ces dernières font fi des dictats et des tabous. Elles accordent une place centrale à leur plaisir sexuel ", explique le sexologue Wim Slabbinck dans De Morgen. "Ce qui fait qu'elles ont tendance à profiter bien plus de la "bagatelle" que les femmes qui ont la trentaine ou la vingtaine". Cette étude a été menée sur 7 767 femmes ...