Et pourtant... L'homme primitif mange depuis 3,5 millions d'années un grand nombre de denrées alimentaires issues de la terre, principalement des rhizomes et des tubercules, probablement. Pourquoi vouloir les écarter ? La viande n'a été prisée, semble-t-il aussi, il y a seulement 2,5 millions années, et pourtant une partie de nos ancêtres primitifs sont restés de purs végétariens, bien longtemps après. Les arguments des pro-paléo ne tiennent donc pas la route...

Sources : www.bodytalk.be