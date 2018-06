Le personnel aérien davantage exposé au risque de cancer

Pour leur étude, les chercheurs ont croisé les données d'une enquête qu'ils ont menée auprès de plus de 5.300 membres d'équipage de cabine, principalement des femmes, avec les résultats d'une étude nationale de santé menée auprès de 5.000 personnes par l'autorité de la santé américaine CDC.

Il en ressort que 15% des membres de l'équipage des avions ont été diagnostiqués pour un cancer. En comparaison avec la moyenne américaine pour le même groupe d'âge, le personnel à bord des avions présente un risque plus élevé de cancers du sein (3,4% au lieu de 2,3%), de l'utérus (0,15% contre 0,13%), du col de l'utérus (1,0% au lieu de 0,7%), de l'intestin (0,47% contre 0,27%) et de la glande thyroïde (0,67% contre 0,56%).

Les hôtesses de l'air sont surtout davantage exposées au risque de souffrir d'un cancer de la peau: elles sont deux fois plus (2,2%) à développer des mélanomes, tandis qu'elles ont quatre fois plus de chance (7,4%) de contracter une autre forme de cancer de la peau. Le personnel masculin présente aussi un risque plus élevé de cancer de la peau mais significativement plus faible que chez les femmes.

Les chercheurs soulignent que ces résultats sont d'autant plus frappants que le pourcentage de personnes obèses et fumeuses est très faible au sein du personnel aérien.