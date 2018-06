Le nombre de personnes atteintes d'allergies en constante augmentation

Pour le docteur Philippe Gevaert (UZ Gent), la solution se trouve dans une exposition plus fréquente aux allergènes pour "entraîner le système immunitaire" dès l'enfance.

Sur les trois dernières années, Viata a remarqué une augmentation annuelle de 30% de ses ventes en ligne concernant des médicaments non-remboursables contre les allergies (comme les comprimés, les gouttes pour les yeux ou les sprays nasaux). La jeune génération de 20 à 40 ans est particulièrement touchée. Pour la pharmacie en ligne, ce constat confirme les observations de différentes études, selon lesquelles 30% de la population belge souffre d'allergie et 45% parmi les Belges âgés de 20 à 40 ans.

Les médicaments remboursés contre les allergies ont presque doublé en 12 ans, constate également l'Inami cité mercredi par le journal flamand De Morgen. En 2005, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité remboursait près de 108 millions de doses journalières de traitements anti-allergiques. Pour les 11 premiers mois de l'année 2017, le nombre de doses remboursées atteint déjà les 204 millions. Si la tendance se poursuit durant le dernier mois, les chiffres de 2005 auront plus que doublé.

Le docteur Phillippe Gevaert s'attend à une augmentation d'environ 40% des personnes souffrant d'allergie au sein de la population. Nous vivons dans un environnement toujours plus propre, où les infections diminuent au profit des allergies, explique-t-il. Le médecin propose dès lors d'exposer plus fréquemment aux allergènes les enfants qui n'ont pas d'allergie. "Grandir au sein d'une famille nombreuse ou dans une ferme, où les contacts avec les animaux sont nombreux et où les enfants boivent du lait frais non pasteurisé, offre une certaine protection. De la même façon, être souvent exposé aux allergènes réduit les chances de développer des allergies", expose-il.