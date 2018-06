Le monde appartient vraiment à ceux qui se lèvent tôt

Les scientifiques de l'Université de Colorado ont réalisé une étude sur le sommeil auprès de 32 000 infirmières américaines d'âge moyen. Celle-ci révèle que ceux qui se lèvent plus tôt risquent moins de contracter une dépression. Les gens qui dorment longtemps auraient même 30% de risques en plus de souffrir de troubles mentaux, écrit la revue professionnelle Journal of Psychiatric Research. Les chercheurs concluent que la génétique joue un rôle décisif dans le bien-être psychique.

