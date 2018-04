Le jogging, dangereux pour les femmes enceintes?

La course à pied est l'un des sports les plus couramment pratiqués dans notre pays. Ne fût-ce qu'une petite demi-heure plusieurs fois par semaine, cela fournit déjà un joli résultat pour la santé. Et pour la pratiquer, vous n'avez pour ainsi dire besoin de rien. Un short, un T-shirt et des chaussures de jogging. C'est tout. Et parfois un imperméable.

...