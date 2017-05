Le côté obscur du soleil

Ces dernières décennies, le cancer de la peau gagne du terrain un peu partout dans le monde, et en particulier chez les personnes à la peau blanche. " En Belgique, le nombre de nouveaux cas augmente encore chaque année de 10 à 11 % en moyenne ", souligne Brigitte Boonen, spécialiste de la prévention du mélanome à la Fondation contre le Cancer et auteur du livre Ma peau, ma santé. Il est vrai que la maladie est de mieux en mieux recensée, car plus vite identifiée vu que les patients consultent plus rapidement un médecin. Mais le nombre de cas aussi continue bel et bien à augmenter. D'après Brigitte Boonen, la responsable est la mode du teint halé. " À la démocratisation des destinations de vacances exotiques et l'avènement du banc solaire s'est ajouté l'allongement de notre espérance de vie. Nous accumulons donc de plus en plus longtemps les effets néfastes des rayons UV. Il faut ajouter le changement climatique et la dégradation de la couche d'ozone, qui sert justement à bloquer une grande partie de ce rayonnement dangereux. "

...