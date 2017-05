Le bulletin de santé de nos ados

C'est une brique de 320 pages. Et une mine d'infos sur nos ados et leurs habitudes alimentaires, la qualité de leur sommeil, leur vie sexuelle, leur relation à l'école et aux amis, leur conso de tabac, d'alcool, de drogues...Le Service d'Information Promotion Education Santé (SIPES) de l'ULB a rendu publics ce mardi les résultats de cette enquête réalisée en 2014 auprès de 14.000 adolescents scolarisés de la 5e primaire à la dernière année du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Au centre de la réflexion, leur santé et l'influence de leurs habitudes et comportements sur celle-ci. En 2014 ? Est-ce toujours valide ? "2014 correspond à la collecte des données. Ensuite il faut les traiter. Ce travail prend beaucoup de temps vu la masse de résultats recueillis. Quant à la validité des résultats, on est sur des thèmes et des comportements qui n'évoluent que peu et lentement. Donc, l'écart de 4 ans entre les enquêtes est jugé raisonnable pour commencer à déceler variations et évolutions", juge Katia Castetbon qui a supervisé l'enquête. La professeur et Directrice du Sipes nous guide au coeur de la vie de nos ados et de leur bulletin de santé. Avec ses + et ses - (voir ci-dessous.

...