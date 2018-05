"Le bonheur ne doit pas être un état par défaut"

Aujourd'hui, les livres et les blogs sur le bonheur pullulent. Partout, on cherche des conseils pour être heureux, partout sauf dans la tête. Pour son dernier livre intitulé "The Happy Brain", le neuroscientifique Dean Burnett creuse le cerveau dans l'espoir d'en savoir plus sur la notion de bonheur.