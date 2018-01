Lactalis: 83 pays et plus de 12 millions de boîtes concernés par le rappel

"Il faut mesurer l'ampleur de cette opération: plus de 12 millions de boîtes sont concernées", a-t-il affirmé, assurant que les distributeurs n'auront plus à trier. "Ils savent qu'il faut tout retirer des rayons", a-t-il déclaré. Sortant de son silence, Emmanuel Besnier, qui ne s'était jusqu'ici pas exprimé au sujet de l'affaire qui ébranle son entreprise, a promis par ailleurs d'indemniser "toutes les familles qui ont subi un préjudice". Il a assuré avoir eu avant tout à l'esprit les conséquences de cette crise sanitaire pour les consommateurs, "des bébés de moins de six mois", a-t-il rappelé: "C'est pour nous, pour moi, une très grande inquiétude". Après la rencontre vendredi entre M. Besnier et le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, le groupe Lactalis a ordonné la reprise de tous les lots de lait infantile produits dans son usine de Craon (Ouest de la France).

Le patron du groupe a affirmé avoir lui-même proposé au gouvernement cette mesure qui s'étend à 83 pays. Trente-cinq enfants atteints de salmonellose ont été diagnostiqués en France après avoir consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de l'usine Lactalis incriminée, selon les derniers chiffres officiels au 9 janvier. Un cas de salmonellose avéré a en outre été découvert en Espagne concernant un bébé ayant consommé de ce lait infantile contaminé et un autre cas reste à confirmer en Grèce. Interrogé sur les "centaines" de plaintes déposées par des parents de nourrissons dans toute la France, et alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte fin décembre notamment pour "blessures involontaires" et "mise en danger de la vie d'autrui", M. Besnier, dont la discrétion est légendaire, a assuré qu'il ne cacherait rien.