La vitamine B6, la solution pour se souvenir de ses rêves

À se réveiller dans des positions étranges, la couette presque hors du lit, on se demande parfois quel rêve a pu causer une nuit aussi agitée. Mais voilà, pas moyen de s'en souvenir. Un problème auquel l'université d'Adélaïde en Australie a peut-être trouvé une solution. Ils ont découvert que la vitamine B6 augmentait notre capacité à nous rappeler de nos rêves.

La vitamine B6 est une vitamine soluble que vous avez certainement déjà ingérée. On la retrouve dans divers aliments tels que les céréales complètes, des fruits et légumes comme les bananes, les avocats, les épinards, les pommes de terre, mais aussi le lait, le fromage ou encore certains poissons ou viandes. Elle existe aussi sous forme de compléments alimentaires.

La vitamine B6 pour éviter que nos rêves s'évaporent

Pour cette étude, 100 personnes ont participé : un premier groupe de 50 personnes a avalé, juste avant d'aller dormir, un comprimé de 240 mg de vitamine B6 pendant 5 jours tandis qu'un deuxième groupe de 50 personnes a pris un placebo composé de différentes vitamines du groupe B. Les participants ont ensuite dû remplir un carnet de bord contenant des questions relatives aux souvenirs qu'ils avaient de leurs rêves et à la qualité de leur sommeil.

Résultat de l'expérience : la vitamine B6 fonctionne dans 64% des cas. "Nos résultats montrent que les participants à qui nous avons administré cette vitamine augmentent leur faculté à se remémorer leurs rêves, contrairement à ceux ayant pris un placebo", explique le docteur Denholm Aspy, co-auteur de l'étude.

Pour ce qui est de la qualité du sommeil, aucune différence n'a été repérée entre le groupe qui avalait le placebo et celui qui prenait la véritable vitamine B6. Un résultat qui indique donc que la prise de vitamine B6 n'a aucun effet néfaste sur la qualité du sommeil.

Contrôler ses rêves

Pour le docteur, ce résultat est plutôt positif. Il espère qu'au-delà de simplement se souvenir de ses rêves, il sera bientôt possible d'en prendre le contrôle. "En moyenne, nous passons environ six ans de notre vie à rêver. Si nous sommes capables de contrôler nos rêves, nous pourrons alors utiliser notre temps de rêve de manière plus productive", se félicite-t-il.

Dans une autre étude publiée par Denholm Aspy, cette capacité de se souvenir de ses rêves figure parmi les conditions physiologiques propices à la création de rêves lucides - des rêves durant lesquels les endormis sont conscients qu'ils sont en train de rêver. Et d'après lui, cette découverte pourrait être une avancée dans la recherche médicale.

"Par exemple, il peut être possible d'utiliser le rêve lucide pour surmonter les cauchemars, traiter les phobies, résoudre des problèmes créatifs, affiner la motricité et même aider à la rééducation après un traumatisme physique", explique-t-il dans des propos rapportés par le journal Sciences et Avenir.

Chavagne Mailys