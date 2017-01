La science de l'orgasme: ne jamais croire un acteur porno

L'homme n'a plus d'os dans son pénis. Il aurait disparu il y a de cela près de 2 millions d'années. Cet os est surtout utile aux espèces polygames où les mâles doivent rester plus longtemps dans la femelle pour que ce soit eux qui fécondent leur dulcinée et pas celui qui passerait, par hasard, juste après. Ce petit os permet de rendre possible une longue pénétration alors qu'un simple gonflement de l'attribut, comme c'est le cas chez l'homme, ne suffit pas.

