La qualité de l'eau du robinet distribuée à Bruxelles est assurée, insiste Vivaqua

Vivaqua souligne que le taux de conformité global de l'eau produite et distribuée s'élève à 99,64% en Région de Bruxelles-Capitale. "Les non-conformités d'origine microbiologique (détectées) résultent des installations intérieures et non du réseau public", souligne-t-elle.

Ainsi, l'eau distribuée en Région bruxelloise "satisfait aux normes de potabilité imposées par l'Union européenne". Celles-ci se basent sur des recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé et ont été transposées dans les trois Régions du pays ainsi qu'au niveau fédéral, insiste Vivaqua.

Lire aussi : Est-il risqué de boire l'eau du robinet ?

De nombreux contrôles sont menés pour contrôler la qualité de l'eau et plus de 250.000 paramètres sont analysés annuellement, allant des sites de captage et de production jusqu'au client.

Le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, avait également vivement réagi mardi, martelant que "l'eau de distribution wallonne est d'excellente qualité sur l'ensemble du territoire et qu'il s'agit du produit alimentaire le plus contrôlé". Il avait précisé que le taux de conformité l'eau du robinet wallonne s'établissait à 99,71%, précisant que les 0,29% de non-conformité restants ne signifiaient pas pour autant une contamination entraînant une non-potabilité ou un risque pour la santé.