La pollution ne nous rend pas seulement malades, mais aussi plus stupides

La recherche a été menée en Chine, où la pollution atmosphérique est immense. Mais les conclusions sont pertinentes dans le monde entier, car 95% de la population mondiale respire de l'air potentiellement dangereux. Les chercheurs, dont l'étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, ont constaté que l'exposition à des niveaux de pollution élevés entrainait des baisses significatives des résultats à des exercices liés aux capacités cognitives.

...