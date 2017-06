La pollution affaiblit considérablement le coeur

Le coeur des citoyens qui vivent dans des régions polluées est plus faible que les autres, selon une nouvelle étude dénonçant les méfaits de la pollution sur la santé humaine et relayée par The Independent. Une raison de plus de penser que les combustibles fossiles sont en train de nous tuer à petit feu. Les chercheurs ont constaté des effets néfastes, même lorsque...