"La Belgique, 2e pays de l'UE pour les tests cliniques"

En 2016, 1.399 études cliniques pour le développement de nouveaux médicaments et traitements ont été réalisées en Belgique et 506 nouvelles demandes ont été introduites. Après le Danemark, la Belgique est le 2e pays de l'Union européenne où l'on trouve le plus d'études cliniques par habitant. Annuellement, environ 170.000 Belges - en bonne santé ou des patients - participent à une telle étude, selon le magazine santé Bodytalk.