L'orgasme multiple existe-t-il vraiment ?

Lorsque les relations sexuelles sont représentées à l'écran, elles montrent le plus souvent une femme et un homme en train de jouir simultanément. Or, la plupart des femmes n'atteignent pas l'orgasme durant la pénétration. Voici ce que sait la science à propos du clitoris et du point G.