L'ingrédient du mois : le citron vert

Les limes ou citrons verts proviennent très probablement d'un croisement combiné de citrons, pomelos et mandarines. Qui plus est, il existe plusieurs sous-espèces de limes aux qualités gustatives diverses.

Le citron vert a un arôme plus riche que le citron. Très prisé dans la cuisine du sud-est asiatique, il gagne aussi en popularité dans la gastronomie occidentale.

Les atouts santé des citrons verts ne doivent pas être exagérés. Ils constituent une bonne source de vitamine C, mais pas exceptionnelle. De très nombreux fruits et légumes en sont aussi de bons fournisseurs. Les citrons verts font partie intégrante d'une alimentation variée, sans plus. Ne vous laissez pas conter d'histoires sur d'éventuels pouvoirs magiques de leurs substances acides ou gustatives, car ils n'existent pas.

Petite ombre au tableau de ce fruit : le risque de dermatite lorsque des rayons ultraviolets (lumière du soleil) interfèrent sur des gouttes de lime sur la peau. Cela peut provoquer des taches sombres voire des brûlures et des ampoules. Ce risque concerne surtout les personnes qui manipulent des citrons verts au soleil, comme c'est le cas dans l'Horeca.