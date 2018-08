L'homme vit en moyenne un an de moins à cause de la pollution de l'air

Les chercheurs ont étudié la pollution avec des particules inférieures à 2,5 micromètres (PM2,5). Ces particules peuvent se retrouver profondément dans les poumons. L'inhalation de ces particules est associée à un risque accru de problèmes cardiovasculaires, de problèmes respiratoires et de cancer. La pollution provient principalement des centrales électriques, des voitures et des camions, de l'agriculture et de l'industrie.

Inde et Chine

Pour 185 pays, les chercheurs ont quantifié l'impact national sur l'espérance de vie, et ce à l'échelle mondiale. "Nous savions déjà que la pollution atmosphérique causait des décès dans le monde entier", a déclaré Joshua Apte, de l'Université du Texas à Austin. "Ce que nous avons découvert, c'est que l'effet sur notre durée de vie est énorme: une année en moyenne dans le monde entier."

Comme il y a d'autres facteurs qui ont un impact négatif sur l'espérance de vie des personnes, une année, c'est beaucoup, dit-il. "Par exemple, ce serait plus que le bénéfice que nous pourrions obtenir si trouvions un remède au cancer du poumon et du sein. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, les conséquences d'une meilleure qualité de l'air pour les personnes âgées sont encore plus considérables. S'il n'y avait plus de pollution atmosphérique en Asie, les personnes de 60 ans auraient désormais 15 à 20% plus de chances d'avoir 85 ans ou plus.