L'efficacité des masques antipollution remise en question

Les piétons et cyclistes des grandes agglomérations sont de plus en plus nombreux à utiliser un masque pour se préserver de la pollution lorsqu'ils se rendent à l'extérieur. L'offre commerciale de ce type de produits est d'ailleurs grandissante et de plus en plus diversifiée. Une promesse : filtrer la pollution respirée par l'utilisateur, notamment les particules fines, et protéger sa santé.

...