L'eau du robinet ne représente pas de risque sanitaire, martèle Di Antonio

"L'eau de distribution wallonne est d'excellente qualité sur l'ensemble du territoire et il s'agit du produit alimentaire le plus contrôlé", a martelé le ministre dans un communiqué.

Le Soir faisait état mardi d'une étude d'impact de la Commission européenne établissant qu'en Belgique, 8% de la population avait été exposée en 2015 à des risques sanitaires liés à la qualité de l'eau qu'ils boivent. Mais le quotidien faisait aussi part des doutes des acteurs du secteur sur la méthodologie utilisée par la Commission, tout en attirant l'attention sur la vétusté d'une partie du réseau wallon de canalisations.

"Avant d'arriver dans notre robinet, l'eau de distribution doit satisfaire à pas moins de 48 paramètres de qualité", rappelle le ministre Di Antonio. Les résultats concluent à un taux de conformité de l'eau du robinet pour les paramètres impératifs de 99,71%. Les 0,29% de non-conformité restants ne signifient pas pour autant une contamination entrainant une non-potabilité ou un risque pour la santé (ex: taux de fer légèrement supérieur), fait-il valoir.

Depuis 2015, la Wallonie et les producteurs d'eau ont investi 250 millions d'euros pour maintenir et renforcer les standards "très élevés" d'accessibilité et de qualité de l'eau distribuée, dont la réhabilitation des conduites. Les investissement futurs sont aussi prévus.