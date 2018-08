L'art du shinrin-yoku: "Au Japon, les généralistes vous envoient simplement dans la forêt"

L'histoire apprend que la nature a plusieurs fois servi d'inspiration aux grandes philosophies et considérations de l'humanité. Siddharta Gautama a atteint ses lumières de Buddha à l'ombre d'un arbre, selon la légende Isaac Newton a fait l'une des découvertes majeures de l'histoire de la science sous un pommier, et le philosophe américain Henry David Thoreau a fait une expérience dans la forêt qui a changé sa vie et qu'il décrit dans son livre "Walden". Et celui qui se rend de temps en temps dans la nature pourra difficilement en nier l'effet bénéfique sur son corps.

...