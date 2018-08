L'art de marcher : "L'essentiel n'est pas de se remplir la tête mais de se la vider"

Marcher, rien de plus facile, croit-on. Et pourtant, nous marchons mal ! Avec pour résultats courbatures, essoufflement, fatigue... Ancien agent ferroviaire, Danilo Zanin s'est mué en guide de montagne et préconise une approche holistique de la marche, où corps, esprit et nature sont étroitement reliés. Dans Je marche donc je suis (1), il dévoile une série de techniques pour en savourer tous les bienfaits sans s'épuiser. Loin des pensées parasites...