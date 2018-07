L'alzheimer peut être détecté précocement via scanner cérébral

De plus en plus de personnes souffrant de problèmes de mémoire souhaitent savoir précocement si elles sont en train de développer la maladie d'Alzheimer. Elles, et leurs médecins, peuvent dorénavant s'appuyer sur un scanner cérébral pour obtenir des réponses, rapportent De Standaard et la Gazet van Antwerpen.