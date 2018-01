L'alcool provoque le cancer. Mais de quelle façon exactement ?

Au cours de la dernière décennie, les preuves montrant qu'il existe un lien entre certains cancers et la consommation d'alcool n'ont cessé de s'accumuler. L'alcool serait même la cause directe de sept cancers: cancer de la bouche et de la gorge, cancer du larynx, cancer de l'oesophage, cancer du foie, cancer colorectal, cancer du côlon et cancer du sein. Or ceux qui ont une consommation excessive ne devraient pas être les seuls à se méfier. Les consommateurs occasionnels ne sont pas à l'abri, puisqu'un verre de temps à autre peut suffire, disent les scientifiques.

...