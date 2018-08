J'hyperventile, moi ?

Si l'hyperventilation (le fait de respirer plus vite et plus profondément que la normale) n'est pas dangereuse en soi, elle est utile lorsqu'un danger grave et imminent impose par exemple de fuir. Prendre de grandes inspirations est en effet une manière d'assurer aux muscles un apport accru en oxygène, tandis que des expirations plus fortes évacuent plus rapidement le dioxyde de carbone produit en masse lors d'un effort extrême.

