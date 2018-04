Il faut 90 heures pour devenir ami

Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships, révèle qu'il faut en moyenne 50 heures de temps ensemble pour passer du statut de connaissance à celui d'ami occasionnel (ceux avec qui vous allez boire un verre occasionnellement ou ceux avec qui vous aimez faire la fête). Il faut cependant compter 90 heures pour devenir de "vrais" amis (une personne avec laquelle vous passez régulièrement du temps en tête-à-tête) et plus de 200 heures pour devenir meilleur ami et donc développer un véritable lien affectif.

Pour établir le décompte de ces heures, il faut évidemment parler d'heures de "temps qualitatif" passé ensemble. Ça peut être simplement le fait d'aller boire un café, de regarder un film ensemble, de jouer à des jeux, etc. Pourvu que ce soit une activité choisie à deux. Cela signifie donc que les heures passées avec vos collègues n'ont pas la même valeur, selon l'étude. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez devenir ami avec vos collègues, mais vous devez alors passer du temps ensemble en dehors de vos heures de bureau.

Cette étude dit quelque chose d'important sur l'amitié : l'investissement personnel à toute son importance dans une relation. Jeffrey Hall, professeur agrégé en études de la communication et auteur principal de l'étude, explique que pour se faire des amis, il faut donc être prêt à investir du temps. "On ne peut pas se faire des amis en claquant des doigts, faire quelques sorties avec quelqu'un et déjà le considérer comme votre meilleur ami". La recette de l'amitié serait donc : donnez une partie de votre temps à quelqu'un que vous appréciez, espérez qu'il vous en donne en retour et essayez de passer un bon moment. Le reste suivra.