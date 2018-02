Hôpital du futur: Quelles innovations pour demain ?

L'homme bionique est en marche depuis le premier pacemaker, créé en 1957. Avec le temps, le panel de prothèses, de dispositifs médicaux, d'applications et d'appareils mobiles d'e-santé s'est considérablement élargi. Désormais, ces objets permettent de contrôler sa glycémie, son pouls, sa pression artérielle, son sommeil et même de décoder son ADN à moindre coût. Cette course en avant n'a pas fini de s'arrêter... Car si la médecine et les technologies du vivant s'unissent pour soulager chaque jour davantage nos maux, elles éveillent en même temps des possibilités de soins hybrides, de plus en plus éloignés des hôpitaux.

