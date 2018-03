Hausse du nombre de consultations pour syndromes grippaux

"Nous pensions que le pire était passé aux environs des vacances de carnaval", explique Steven Van Gucht. "Ensuite nous avions prévu que cela baisserait un peu, mais ça ne s'est pas produit. Le nombre de consultations est resté au même niveau et puis, cette semaine, nous avons eu une forte augmentation de la circulation du virus, surtout chez les jeunes enfants. Nous n'avions plus connu cela depuis quelques années. Il s'agit d'infections grippales ordinaires, désagréables pour les enfants et les familles qui y sont confrontées, mais transitoires et non dangereuses."

La récente vague de froid explique en partie cette reprise. "Le temps exceptionnellement sec et froid a renforcé la propagation du virus de la grippe", estime le virologue. "Le temps plus chaud et plus humide actuel devrait normalement conduire à une baisse la semaine prochaine."