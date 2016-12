Une gueule de bois se résume à des maux de tête lancinants, une bouche sèche, des nausées, voire des vomissements, des jambes en coton, des mains qui tremblotent, des sueurs excessives, et une irritabilité accrue. Tous ces symptômes résultent des différentes actions de l'alcool sur l'organisme. Primo, plus on boit, plus on se déshydrate ! L'alcool stimule en effet la sécrétion par les reins de l'hormone antidiurétique, ce qui augmente la production d'urine. La consommation de 50 g d'alcool (ce qui équivaut à environ 4 verres de boisson alcoolisée, ou environ 250 ml de liquide) fait perdre entre 600 et 1000 ml d'eau dans les heures qui suivent. Les maux de tête, les vertiges, la bouche sèche et la soif sont des sym...