Guérir les blessures cutanées profondes sans chirurgie

Lorsqu'une blessure a profondément endommagé la peau, cette dernière a perdu sa couche de cellules cutanées de base nécessaire à sa régénération. Une greffe chirurgicale est alors nécessaire pour couvrir la blessure et ainsi espérer reconstituer le morceau manquant. Des chercheurs pourraient avoir trouvé une autre solution...

Dans le cadre de leurs recherches, des universitaires de l'institut Salk, de San Diego, ont découvert quatre ingrédients cellulaires - des protéines - essentiels à la régénération des couches complexes de la peau. L'équipe a alors utilisé certains virus pour "reprogrammer" d'autres cellules présentes dans la blessure et dans le tissu conjonctif (tel que l'épiderme, le derme et l'hypoderme), afin de recréer ces quatre protéines.

Kératinocytes

Pour guérir une plaie, les cellules appelées kératinocytes, qui forment les couches externes de la peau, doivent se déplacer et sceller progressivement les zones endommagées. Or, comme indiqué ci-dessus, lorsque la plaie est trop profonde, les cellules n'agissent plus. Il faut donc se tourner vers d'autres méthodes...

"Nous avons entrepris de fabriquer une peau là où il n'y avait pas de peau à la base", a déclaré Masakazu Kurita, chercheur associé chez Salk et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Nature .

Les kératinocytes ont une faculté bien particulière : elles peuvent agir comme des cellules souches. Or, on sait que la cellule souche a la capacité de se transformer en n'importe quel autre type de tissu. Les chercheurs se sont donc concentrés sur ces cellules.

En examinant les produits cellulaires des kératinocytes et des cellules de la plaie, ils ont identifié 55 molécules protéiques importantes pour la repousse de la peau, avant de les réduire à quatre protéines clés.

Ils ont ensuite analysé les instructions génétiques utilisées par les cellules pour fabriquer ces protéines. Des instructions génétiques qu'ils ont données à des rétrovirus, qui peuvent transmettre leur matériel génétique dans n'importe quelle cellule. Les chercheurs espéraient ainsi que les rétrovirus reproduisent le même comportement que les kératinocytes. Une expérience qui semble se révéler être un succès.

Nouveaux traitements pour les personnes plus sensibles

Grâce à cette méthode, ils auraient réussi l'exploit : reconstruire une peau et soigner la plaie d'une souris en dix-huit jours. Ces résultats encourageants pourraient conduire à de nouveaux traitements des plaies. Une avancée de taille dans le domaine médical puisqu'ils pourraient prévenir certaines complications et aggravations des plaies difficiles à traiter, qui sont courantes chez les personnes diabétiques et les personnes âgées.

Cette découverte pourrait également permettre la guérison d'autres lésions d'organes, mais les chercheurs n'en sont pas encore arrivés à ce stade.

"Ce que nous avons fait dans la présente étude est de générer une couverture cutanée en trois dimensions dans une plaie ouverte expérimentale pour laquelle aucune couverture ou cicatrisation ne serait jamais possible", a déclaré le professeur Juan Carlos Izpisua Belmonte, l'un des auteurs de l'étude, au journal The Independent.

"Cette observation suggère que nous pourrions potentiellement couvrir ou guérir une blessure de n'importe quelle taille dans un laps de temps spécifique", a-t-il conclut.