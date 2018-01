Grippe: 6 médecins francophones sur 10 favorables à la vaccination obligatoire des soignants

La France vient d'étendre, au 1er janvier 2018, l'obligation vaccinale pour les enfants de 3 à 11 vaccins. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Lors d'une interview accordée à nos confrères du Quotidien du médecin, la ministre française de la Santé a insisté sur la nécessité pour le corps médical de se faire vacciner contre la grippe. "Dans la vaccination contre la grippe chez les soignants, il n'y a pas de risque mortel chez la personne qui se vaccine, le bénéfice n'est pas individuel. L'enjeu est déontologique : il s'agit de protéger sa patientèle. Si je vois que la vaccination grippale ne progresse pas chez les soignants dans les années à venir, la question de l'obligation se reposera", a déclaré Agnès Buzin.

Notre sondage express réalisé via internet auprès de nos lecteurs révèle des résultats sensiblement différents au Nord et au Sud du pays. Les médecins francophones sont plus favorables (59% - dont 43% "tout à fait favorables" et 16% "favorables") que leurs confrères flamands (56% - dont 36% "tout à fait favorables" et 20% "favorables" ) à une vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants. Parmi les 520 répondants, 39% des francophones y sont opposés (17% "contre" et 22% "absolument contre" et 42% des néerlandophones (20% "contre" et 22 "absolument contre".

"Pas dans l'air du temps"

Le Pr Yves Van Laethem, chef du service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre, se déclare plutôt favorable à une vaccination obligatoire contre la grippe mais "elle n'est pas dans l'air du temps". "Aux Etats-Unis, cette vaccination est quasi obligatoire, mais on manque de méta-analyses sur le sujet pour prouver l'efficacité totale de cette mesure, d'autant plus que la protection vaccinale est partielle et que virus change. La transmission de la grippe est multifactorielle. On peut vacciner les soignants mais il faut aussi vacciner les autres personnes. C'est un grain de sable parmi tant d'autres. Cela ne suffit pas... Pour ma part, je me vaccine. Le vaccin réduit le risque pour le médecin d'être malade et de contaminer ses patients. Cette vaccination obligatoire est frappée du bon sens mais cela m'étonnerait que la ministre de la Santé publique et les autorités scientifiques l'imposent un jour."

Le Pr Van Laethem souligne que les Belges n'aiment pas ce qui est obligatoire. "En France, les autorités agissent souvent en réaction à une importante crise sanitaire. Il y a quelques années la grippe a fait de nombreuses victimes dans les maisons de repos."

Rappelons que dans notre pays, le Conseil Supérieur de la Santé recommande une vaccination contre la grippe aux personnes courant un risque accru de complications : notamment les femmes enceintes, les personnes de tout âge atteintes d'une maladie chronique, toutes les personnes âgées de 65 ans et plus. Il préconise également la vaccination contre la grippe aux professionnels de la santé.

Le CSS considère que "les professionnels de la santé (aide-soignant(e), infirmier(e), médecin, etc, ainsi que le personnel d'entretien, les accueillantes et secrétaires en contact avec les patients, ont à assumer une responsabilité particulière : ne pas nuire aux personnes dont ils s'occupent - "primum non nocere""

Un document de consensus élaboré par un groupe de travail issu de la plate-forme grippe (1) met en avant les avantages de la vaccination. En se vaccinant, le professionnel contribue à se protéger et à protéger son entourage familial.

La Plateforme www.vacc.info/pro propose depuis 2017 un kit (outils et informations) pour promouvoir la vaccination contre la grippe des professionnels de la santé.

(1) Rédigé par le Dr Patrick Trefois (Question Santé), le Pr Yves Van Laethem (CHU St Pierre), le Dr Jean-Pierre Rezette (CHU de Charleroi) et le Dr Vincent Momin, cellule "vaccinations" de la SSMG.