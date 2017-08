Fumer moins a-t-il un sens ?

Après avoir pesé le pour et le contre, ils en concluent que cette stratégie n'est pas à conseiller. L'argument le plus important étant que diminuer structurellement sa consommation est difficile, même pour les plus motivés. En outre, diminuer le nombre de cigarettes s'accompagne souvent de comportements de compensation, comme inspirer plus profondément ou fumer chaque cigarette jusqu'au filtre. Résultat : la quantité de substances nocives que le fumeur absorbe ne diminue pas ou guère. Pour leur santé, les effets d'une diminution sont donc faibles : le risque de cancer du poumon diminue peut-être un peu, mais l'impact sur la mortalité prématurée, les maladies cardiovasculaires, la BPCO et une foule d'autres pathologies liées au tabac est assez douteux.

Stichting Trimbos Instituut Nederland.

M.F