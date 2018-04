Forte baisse du nombre de travailleurs restant moins d'un an en maladie

Un peu plus de 450.000 travailleurs en arrêt maladie pour moins d'un an ont obtenu une indemnité en 2017, soit 10% de moins qu'en 2016, ressort-il des chiffres de l'assurance maladie. Le nombre de jours de maladie est lui en baisse de plus de 7%, indique samedi VRT NWS.