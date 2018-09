Fitness: comment rentabiliser votre abonnement?

À l'heure où les vacances se terminent et où la vie ordinaire reprend peu à peu ses droits, le temps est venu de s'arracher au farniente et, dans la foulée, de ressortir ses baskets ou de s'inscrire dans une salle de sport. " Chaque année, les nouvelles inscriptions dans les centres de fitness connaissent invariablement deux pics, en janvier et en septembre ", confirme Eric Vandenabeele, directeur de la coupole flamande Fitness.be. Mais les exploitants de salles de sport et autres " personal trainers " ne sont pas toujours ravis de ce pic d'inscriptions post-estival, conscients que nombre de clients abandonneront aussi rapidement qu'ils ont commencé, souligne Eric Vandenabeele. " Ce phénomène est largement lié à des attentes irréalistes : si vous allez faire du sport deux fois par semaine dans l'espoir de perdre dix kilos le plus rapidement possible, c'est la déception assurée. Idéalement, les accompagnateurs devraient parvenir à faire évoluer l'état d'esprit de leurs clients ...